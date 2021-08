Governo da Bahia diz que não garante que será permitido festa de Réveillon

O governador Rui Costa (PT) anunciou que o governo do estado não “tem segurança” em bater o martelo sobre a realização de festas no Réveillon neste ano. O motivo, segundo o petista, seria a resiliência do novo coronavírus no país e no mundo. O chefe do executivo baiano afirmou que “quem quiser comprar pacote de réveillon, compre”, mas com a ressalva de que “o governo do estado não garante que será permitido festa” “Infelizmente a ciência já estudou muito sobre o vírus, mas ainda está longe de dominá-lo, de saber exatamente tudo sobre o vírus.

Por isso ele vai driblando a ciência, e nós temos que ter precaução. Eu não afirmo que não vai ter carnaval, que não vai ter festa [no réveillon], mas acho prematuro dizer que vai ter.”, disse o governador. “Quem quiser comprar pacote de reveillon, compre. O que estou avisando, e tenho obrigação de avisar, é que o governo do estado não garante que será permitido festa com duas, três, cinco ou 10 mil pessoas no réveillon.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários