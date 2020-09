Governo da Bahia diz que retorno das aulas no estado acontece ainda em 2020

O governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto sinalizaram nesta no dia de ontem (09), que o retorno das atividades escolares no estado e em Salvador estão previstos para este ano, mas ainda sem data definida. O gestor estadual apontou que precisa de uma queda ainda maior do que a observada no número de casos da Covid-19 para decretar o retorno. “A doença está em forte declínio no estado e em grande parte dos municípios, exceto na região sul. Vamos aguardar uma queda mais significativa e observar o comportamento da doença”, disse o gestor ao lado do prefeito ACM Neto (DEM) em entrega de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) instalada no bairro de Pirajá. Foto: Paula Fróes/ GOVBA

