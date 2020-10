Governo da Bahia efetua novo pagamento do auxílio-estudantil pelo Mais Futuro

Os 10.703 mil estudantes das universidades públicas estaduais baianas (UNEB, UEFS, UESB e UESC) beneficiários do programa Mais Futuro receberam, na última sexta-feira (2), o pagamento de mais uma parcela do auxílio-permanência. O novo investimento do Governo do Estado é de R$ 4.160.40 milhões. No total, já foram pagos R$ 36.810.900 milhões diretamente aos estudantes, equivalentes aos meses de janeiro a setembro deste ano.

O coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado, Marcius Gomes, falou sobre a importância do programa. “Este auxílio está sendo de fundamental importância para os estudantes e familiares que podem contar, neste período de pandemia, com mais uma renda, que pode ser utilizada em despesas domésticas e gastos com moradia.”

A estudante de Filosofia, Maricelia Mendes, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ressaltou a importância do benefício. “Temos que reconhecer esta ação do Governo do Estado em manter o auxílio sem interromper o seu pagamento, o que resultou em um apoio aos estudantes neste momento de pandemia”. Foto Divulgação

