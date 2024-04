Governo da Bahia nomeia 657 educadores e amplia avanços na aprendizagem da rede estadual

Escolas da rede estadual de ensino da capital e do interior da Bahia vão ganhar um grande reforço. Durante ato solene no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou a nomeação, na tarde desta segunda-feira (22), de 549 professores e 108 coordenadores pedagógicos, dos quais, duas coordenadoras são indígenas. Todos os nomeados foram aprovados no concurso público regido pelo edital Saeb 03/2022, publicado em 01/08/2022.

De etnia Pankararé, da aldeia do município de Glória, Leidizu Rodrigues, não escondeu a emoção ao ser recebida pelo governador. “É um momento incrível, muito importante, muito emocionante. Nós estamos aqui representando toda a classe de professores indígenas da Bahia, que tanto lutou por essa carreira. Estamos aqui tentando fazer história e mostrar que a educação escolar indígena tem potencial, é diferenciada”.

O governador pontuou que a nomeação reafirma o compromisso do Governo do Estado, em valorizar o magistério e garantir uma educação pública de qualidade. “Constantemente estamos entregando escolas, obras físicas e ofertado ensino em tempo integral. Sabemos a importância de ter uma estrutura física, mas se não tiver o sujeito estratégico, como os professores, não fazemos a diferença. Então hoje aqui, estamos entregando quase 700 profissionais, inclusive da educação indígena. Um momento como este só fortalece a nossa responsabilidade com a educação pública de qualidade no nosso estado”, enfatizou Jerônimo Rodrigues.

Amanda Fraga dos Santos vai ocupar uma vaga em Salvador e estava ansiosa para compor o quadro de profissionais da rede estadual. “Me preparei muito para esse concurso. Um professor nunca para de estudar, estamos sempre nos atualizando. Foi a terceira vez que fiz a seleção e consegui. Vou ensinar matemática e estou muito animada para começar”, contou.

A lista dos 657 educadores será publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23) e poderá ser consultada também no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br) ou no Portal RH Bahia (rhbahia.ba.gov.br). Os profissionais estarão presentes em escolas dos 27 territórios de identidade, compondo e ampliando a capacidade de atendimento aos estudantes. Embora tenham sido ofertadas 2.113 vagas, o governo do Estado já convocou 2.326 professores e coordenadores pedagógicos.

Após a nomeação, os candidatos nomeados para o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 / Salvador deverão comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, situada na Av. Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 117. Já os candidatos aprovados para o interior do estado deverão comparecer nas sedes NTEs. Eles deverão estar munidos da documentação pessoal com foto em até 30 dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial.

Curso de formação

Após a nomeação, os 144 novos servidores estaduais de Salvador e Feira de Santana participam do curso de formação para educadores, com aulas presenciais nesta terça e quarta-feira (23 e 24), no IAT. Para os demais ingressantes, ocorrerá conforme cronograma dos Núcleos Territoriais.

O objetivo é contribuir para a formação dos educadores nomeados, a fim de apoiar no desenvolvimento profissional, com vista à melhoria em diversos aspectos no exercício do magistério no serviço público, como explicou a secretária da Educação em exercício, Rowenna Brito.

“Ter professores efetivos na rede tem uma relevância de fortalecer a aprendizagem, o vínculo dos estudantes com esses profissionais, o pertencimento também dos profissionais com as suas unidades escolares. Os professores ficarão dois dias em formação, para que eles conheçam a rede, os programas, projetos e as ações estratégicas da Secretaria. A nossa perspectiva é de que na próxima segunda-feira (29), eles já estejam trabalhando nas unidades escolares”, disse a titular da pasta.

Ações de valorização do magistério

Às vésperas do Dia dos Povos Indígenas, o governador Jerônimo Rodrigues entregou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê a modernização da carreira dos professores originários, com a regulamentação da progressão por níveis de carreira e equiparação salarial ao piso nacional. A previsão é de que a votação aconteça ainda esta semana.

Outra medida de valorização dos educadores aconteceu no final do mês de março, quando a Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial (DOE), a lista classificatória para a Progressão Funcional por Avanço Vertical (PFAV) de 527 educadores, sendo 480 professores e 47 coordenadores pedagógicos. Isso significará a mudança do padrão na carreira e maiores vantagens financeiras para os educadores, decorrentes da conclusão de cursos em nível de pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado.

Repórter: Simônica Capistrano/GOVBA

Fotos: Fernando Vivas/GOVBA

