Governo da Bahia prorroga toque de recolher em Jequié até o dia 30

O Governo do Estado da Bahia ampliou o ‘toque de recolher’ em Jequié para o dia 30 de maio. A decisão foi publicada na edição de hoje (22), do Diário Oficial. Os moradores devem permanecer restritos às suas casas entre as 18 horas e as 5 horas. A medida faz parte das ações visando conter a disseminação do novo coronavírus. Nesse período fica proibida a circulação de pessoas nas vias, equipamentos, locais e praças públicas do município. Foto Reproudução

