Governo do Estado credita nova parcela do programa Mais Futuro para universitários beneficiados, nesta quinta-feira (3)

O Governo da Bahia credita, nesta quinta-feira (3), mais uma parcela do programa Mais Futuro para os estudantes universitários das quatro universidades estaduais baianas (UNEB, UESC, UEFS e UESB). A iniciativa, que conta com um investimento de R$ 3.649.800 milhões, beneficia 9.379 estudantes que recebem bolsas de R$ 600 para os do Perfil Moradia (que estudam a mais de 100 km dos locais onde moram) e R$ 300 para os do Perfil Básico (que estudam no mesmo lugar onde moram).

No total, de janeiro a maio deste ano, já foram repassados para o programa R$ 14.715.300 milhões em recursos próprios do Estado. Desde a sua criação, foram lançados seis editais, alcançando o atendimento superior a 18 mil estudantes, através do pagamento exclusivo da assistência estudantil.

