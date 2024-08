Governo do Estado divulga resultado do edital da CAR de apoio a agroindústrias familiares dinâmicas

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), divulgou nesta terça-feira (30/07), o resultado do processo de seleção das Organizações Produtivas Selecionadas no Edital da CAR 001/2024 de Apoio à Gestão Qualificada de Agroindústrias Familiares Dinâmicas. A relação das organizações selecionadas está disponível no site: www.car.ba.gov.br

As manifestações de interesse das organizações proponentes foram avaliadas pela Comissão de Seleção constituída. No total, foram selecionadas 82 organizações produtivas dinâmicas, que atenderam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Edital.

Caracterizam-se organizações produtivas dinâmicas aquelas que gerenciam agroindústria familiar com maturidade na gestão de negócios e acesso a mercados, mas que necessitam de melhorias para ampliar a comercialização de seus produtos. Por meio do edital, essas organizações terão a oportunidade de contratar um profissional especializado em Assessoria Técnica e em Apoio à Gestão e Acesso a Mercado.

Este profissional contribuirá para a qualificação da gestão da agroindústria, implementando ou melhorando modelos de gestão de forma participativa, com envolvimento de todos os cooperados. O objetivo é solucionar desafios da produção, gestão e acesso a mercados, a partir da implementação de ferramentas e soluções eficazes.

Cadastro no SEI

O próximo passo é o credenciamento ou atualização por parte das organizações selecionadas no Sistema SEI, do Governo do Estado, para que estejam aptas a celebrar o Termo de colaboração com a CAR, quando

: http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/pagina-acesso-externo . Informações e Foto: ASCOM/GOVBA convocadas, no período de 01 e agosto a 01 de setembro de 2024. O cadastramento pode ser feito no link

