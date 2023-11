Governo do Estado e entidades garantem Expo Bahia, Expo Rural e Fenagro em 2024

Representantes de associações de criadores de caprinos, ovinos, equinos e bovinos se reuniram, nesta segunda-feira, dia 30/10, com o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, Wallison Tum, e com o corpo técnico da Seagri, para alinhar o planejamento para a realização, em 2024, dos três principais eventos agropecuários de Salvador: a ExpoBahia, ExpoRural e Fenagro. Na oportunidade, ficou acertado, ainda, o apoio da Seagri ao 16º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada (CBMP) e a 3ª Expomarcha, que ocorrem no Parque de Exposições, entre os dias 20 e 25 de novembro.

Entre as ações já alinhadas estão a mobilização junto a deputados estaduais e federais para que possam destinar recursos de emendas parlamentares exclusivamente para o fomento às feiras e exposições, assim como para a reforma e manutenção do Parque de Exposições de Salvador. Da mesma forma, será constituída uma comissão interinstitucional para buscar apoio financeiro na iniciativa privada.

“A Seagri recebe pedidos de apoio de mais de 150 eventos agropecuários todo ano e temos buscado alternativas para estar presente no maior número possível, mesmo com limitações financeiras. Dessa forma, temos articulado a aplicação de emendas parlamentares, temos pleiteado uma previsão orçamentária maior para 2024 e também buscado patrocínio junto à iniciativa privada. Esse esforço é uma forma de valorizar essas iniciativas, assim como a expertise dos criadores e realizadores e reforçarmos o papel da Seagri e do Governo da Bahia de apoiadores de primeira hora do setor”, afirmou o secretário Tum.

Tradicionalmente, a Expo Bahia acontece no mês de abril, a Expo Rural em agosto, encerrando o mês dedicado aos pais, e a Fenagro finaliza o calendário de eventos agropecuários do estado. Para Almir Lins, presidente da Accoba (Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia), entidade que realiza a Fenagro, a parceria da Seagri é de suma importância e o “diálogo permanente entre os criadores e o governo é imprescindível para que Salvador continue sendo palco de grandes feiras voltadas à economia rural. E não poderia deixar de agradecer a sensibilidade do secretário Tum, que sempre nos recebeu para alinharmos essas ações”.

CBMP – Entre os dias 20 e 25 de novembro, acontece, com o apoio da Seagri, a 16ª edição do Campeonato Brasileiro de Marcha Picada (CBMP), evento que retorna a um de seus principais palcos e conta com alta expectativa do público. A iniciativa, que marca a excelência no andamento da Marcha Picada na Bahia, acontecerá no Parque de Exposições de Salvador. Um dos organizadores, o criador Lucas Pacheco de Miranda agradeceu ao Governo da Bahia, por meio da Seagri, pelo apoio à realização desta edição.

O CBMP e a Expomarcha contarão com a participação de animais jovens e adultos de ambos os andamentos, prometendo disputas emocionantes que revelarão os destaques da raça Mangalarga Marchador no Brasil. Na última edição do CBMP realizada em Salvador, mais de 670 animais foram inscritos e 260 expositores participaram. Para mais informações, visite o site oficial do CBMP em (http://www.abccmm.org.br/projeto/cbmp2023), ou entre em contato pelos telefones (31) 9 9184-8866 ou (31) 9 9721-0055.

