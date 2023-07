Governo do Estado e Sebrae alinham novos projetos de desenvolvimento econômico e social na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu o novo presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, a direção estadual e representantes da instituição, ontem quinta-feira (13), em Salvador. O encontro foi um primeiro diálogo sobre a ampliação da parceria com o Sebrae nas áreas de educação, desenvolvimento econômico, meio ambiente e agricultura familiar. O chefe do executivo também destacou o projeto de ampliar a capacitação para micro e pequenas empresas, por seu potencial de crescimento no setor do empreendedorismo na Bahia.

“Estamos fazendo um balanço dos programas e projetos apoiados pelo Sebrae,m para pensar em novos apoios. Temos pensado em uma ação, por exemplo, de formação para o micro, pequeno e médio empreendedor, o MEI, mas também daquelas categorias profissionais que não têm esses conceitos tão claros, como é o caso dos motoristas de aplicativo”, descreveu o governador Jerônimo Rodrigues sobre um dos planos de ação do Estado para fortalecer ainda mais o setor.

Para os próximos quatro anos de governo, Jerônimo Rodrigues também destaca a elaboração de um projeto para fortalecimento da economia, em parceria com o Sebrae, que deve integrar o Plano Plurianual Participativo (PPA).

Décio Lima frisou que a Bahia tem sido protagonista no desenvolvimento econômico através do empreendedorismo. “A Bahia está apresentando para a economia brasileira números fantásticos, que nos deixam otimistas. Significa mais pulverização econômica. Isso também produz distribuição de riqueza e renda”, celebrou.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Sebrae, com base em dados do Sistema do

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a maio, a Bahia somou 42.624 postos de trabalho. Desse número, 28.850 foram gerados por micro e pequenas empresas. Somente em maio, foram 5.594 novos postos de trabalho. O valor representa seis a cada 10 vagas na Bahia.

De acordo com o secretário Ângelo Almeida, titular de Desenvolvimento Econômico, os pequenos empreendedores são responsáveis pela geração de emprego de quase 70% da cadeia de empregabilidade do estado. “Essa parceria do Governo do Estado com o Sebrae é fundamental para imprimirmos inovação e qualidade na gestão dos pequenos e micro empresários”.

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre) é uma das pastas à frente de diversos projetos com o Sebrae. “Temos um trabalho conjunto com o Sebrae, especialmente na área do empreendedorismo. Somando as ações da Setre às do Sebrae, unimos esforços e consolidamos o aumento da qualidade. Agora, por exemplo, estamos desenvolvemos um projeto em parceria para os 27 territórios de identidade para a qualificação de mais de 3200 empreendedores”, detalhou o titular da pasta, Davidson Magalhães sobre uma das ações de interiorização da Secretaria. Foto: Feijão Almeida/GOVBA

