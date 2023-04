Governo do Estado entrega cartões do Programa Bolsa Presença para as famílias dos novos alunos da rede estadual de ensino

As famílias dos novos estudantes matriculados, em 2023, na rede estadual de ensino e em condição de vulnerabilidade socioeconômica começaram a receber o cartão do Programa Bolsa Presença. A entrega segue até o dia 14 de abril. Essas famílias já podem sacar o retroativo do mês de fevereiro e no dia 15 (sábado) será disponibilizado mais um crédito para todos os beneficiados, ou seja, alunos novos e também para os estudantes antigos, que já têm o cartão desde o ano passado e já receberam o primeiro crédito de 2023, referente ao mês de fevereiro, que foi depositado no dia 15 de março.Cada família beneficiada recebe R$ 150 por mês, acrescidos de R$ 50 a partir do segundo aluno matriculado, para assegurar que eles permaneçam na escola. Para este ano, o governo do Estado destinou R$ 700 milhões ao Bolsa Presença, beneficiando cerca de 528 mil estudantes e 421 mil famílias.Neste ano letivo, foram confeccionados 86 mil novos cartões destinados a 86 mil famílias dos novos estudantes. Com o valor, os beneficiados podem comprar alimentos, materiais de limpeza e remédios, nas lojas credenciadas do Cartão Alelo, ou utilizá-lo em outras necessidades da família ou do estudante.– O responsável pelo CadÚnico deverá se dirigir à unidade escolar munido do documento de identificação com foto, dar ciência, assinar o termo para fins de recebimento do cartão e assinar o Aviso de Recebimento (AR). Caso o responsável não possa comparecer na unidade escolar para recebimento do cartão, outro membro familiar ou o estudante maior de 18 anos poderá retirar o cartão portando procuração e cópia do documento de identificação com foto do titular do cartão.A unidade escolar deverá conferir o documento apresentado, recolher a assinatura, assinar o termo para fins de recebimento do cartão e efetuar a entrega no sistema SIADIANTE para a garantia do pagamento das próximas parcelas. Após isso, o responsável, já com o cartão em mãos, poderá ligar para o Cartão Alelo e realizar o desbloqueio do seu cartão.No município de Presidente Tancredo Neves, a estudante Laiane Sampaio, 19, 3º ano, acabou de receber o seu cartão no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis. “Esse benefício vai ajudar muito na alimentação da minha família, pois moro com duas sobrinhas e a minha mãe, que atualmente está desempregada, e esse valor vai ser muito importante”, afirmou.Quem também já está com o cartão em mãos é dona Liliane de Jesus, mãe do estudante Samuel Lois, 16, 1º ano, do Colégio Estadual Adelaide Souza, localizado no município de Nilo Peçanha. “Estamos muito felizes em receber esse benefício, porque vai contribuir muito para a renda familiar. Estou desempregada e, agora, sei que todo mês vou poder contar com R$ 150 para comprar alimentos como feijão, arroz, carne, macarrão e outros. Vou desbloquear o cartão para poder utilizar hoje mesmo no mercado”, disse, entusiasmada.– A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) disponibilizou um link para a consulta sobre o direito ao Programa Bolsa Presença. A consulta pode ser feita através do sistema SIADIANTE, da SEC, pelo endereço https://bit.ly/2Ri1WrX . Quem não tem acesso à internet poderá ligar para a escola e solicitar a consulta no sistema.– A concessão do benefício está vinculada à assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar em que o aluno está matriculado; ao cumprimento das atividades letivas e à participação da família na vida escolar do estudante; e à manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e de sua família no CadÚnico.