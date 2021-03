Governo do Estado entrega mais 165 novas viaturas à Polícia Militar da Bahia. Jequié está na lista entre as cidades

Mais 165 viaturas, entre motos, carros e quadriciclos, foram entregues pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira (19), para a Polícia Militar da Bahia, em solenidade realizada no estacionamento do Centro de Operações Integradas, na Secretaria de Segurança Pública (SSP), em Salvador. Os veículos somam um investimento de aproximadamente R$ 6,5 milhões, e serão entregues aos municípios de Salvador e região metropolitana, Canavieiras, Candeias, Feira de Santana, Floresta Azul, Gandu, Glória, Ibicaraí, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Jeremoabo, Juazeiro, Lençóis, Maragogipe, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Ubaitaba e Vitória da Conquista.



De acordo com o governador Rui Costa, a estratégia do Governo do Estado agora é aumentar o policiamento através de motos. “Dentro do Grupamento Águia, nós temos um pelotão chamado Garra, que será reforçado, inclusive com motos de maior cilindrada e com número maior de policiais, para dar mais agilidade e mobilidade ao policiamento. Com isso, vamos reduzir ainda mais os números e as ocorrências. Vamos continuar trabalhando, espero que possamos entregar em breve mais 200 motos para o policiamento em nosso estado”.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários