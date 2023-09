Governo do Estado lança ação que irá potencializar Agroindústria Familiar da Bahia nesta segunda-feira (18).

O Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), lançará, nesta segunda-feira (18/09), a ação Agroindústria Familiar da Bahia, com anúncio de estratégias inovadoras de apoio técnico especializado para alavancar a agroindustrialização da agricultura familiar baiana.

A solenidade acontecerá às 16h, no auditório do SENAI CIMATEC, em Salvador, com as presenças do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, e do diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro.

Na ocasião, será celebrado um acordo de cooperaçao técnica entre o Governo do Estado, por CAR/SDR e o SENAI CIMATEC que prevê um Programa de Formação Agroindustrial dos Empreendimentos da Agricultura Familiar da Bahia.

Será celebrado também um acordo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a execução do projeto Quilombo Legal 2, que irá beneficiar 170 comunidades quilombolas na Bahia. Está previsto ainda o anúncio da parceria com o Ministério para a realização da 14ª Feira Baiana da agricultura Familiar e Economia Solidária, que, nesta edição, contará com empreendimentos de outros estados do Brasil.

No período da manhã, representantes de agroindustrias familiares da Bahia participam de oficinas.

Serviço:

O quê: Lançamento da ação Agroindústria Familiar da Bahia

Quando: Segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Horário: 16h

Onde: Auditório do SENAI CIMATEC, na Avenida Orlando Gomes, 1845 – Piatã | Salvador/BA.

Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

