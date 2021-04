Governo do estado libera aulas semipresenciais em 19 municípios na Bahia

Em versão on-line do Diário Oficial do Estado (DOE), publicada no domingo (18), são permitidas atividades letivas, nas unidades de ensino públicas e particulares, de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria da Educação, em 19 municípios listados em que a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha, por cinco dias consecutivos, igual ou inferior a 75%.

A realização das atividades letivas semipresenciais fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. No restante do estado, continuam suspensas, até 26 de abril, as aulas presenciais nas unidades de ensino, públicas e particulares.

Aulas semipresenciais podem ser adotadas nos seguintes municípios: Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Jacobina, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Piritiba, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Tapiramutá, Umburanas, Várzea da Roça, Várzea do Poço e Várzea Nova.

