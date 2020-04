Governo do Estado prorroga até 3 de maio a suspensão das aulas na Bahia

O Governo do Estado prorrogou até o dia 3 de maio a suspensão das aulas em toda a Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15), que altera o Decreto n° 19.586, e visa o isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus na Bahia.

A medida também prorroga, até o dia 3 de maio, em toda a Bahia, a suspensão de eventos e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, sejam religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins. Da mesma forma, continuam suspensos a abertura e o funcionamento de zoológicos, museus e teatros, bem como a realização de jogos de campeonatos de futebol, profissionais e não profissionais.

Comentários no Facebook:

Comentários