Governo do Estado sanciona lei que institui o Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira

O governador Rui Costa sancionou, nesta sexta-feira (27), a Lei nº 14.359, que institui o Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira. A iniciativa tem o objetivo, através da ampliação da jornada escolar, elevar os níveis de aprendizagem e fortalecer o desenvolvimento humano e social dos estudantes da rede estadual, por meio de ações que propiciem a diversificação do universo de experiências educativas articuladas com as áreas do conhecimento.

A lei garante o aumento da oferta do ensino na modalidade Tempo Integral e estabelece, entre outras ações, a criação da Rede Colaborativa de Aprendizagens como um espaço de disseminação, compartilhamento e troca de experiências, visando a melhoria dos indicadores de qualidade das unidades escolares com tempo estendido. “A nossa meta é atender a mais de 25% da rede com esse modelo de oferta, garantindo à juventude uma série de oportunidades que envolvem esporte, educação científica, artes e cultura. A meta é de que essa ampliação ocorra até 2026, mas, diante dos investimentos que o governo do Estado vem fazendo na Educação, entendemos que o ano de 2022 será importante para avançarmos significativamente na redução desse prazo”, destacou Marcius Gomes, coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Educação Integral – A Secretaria da Educação do Estado iniciou a implantação da Educação Integral em 2014. A Bahia conta com 208 unidades escolares em Tempo Integral na rede de ensino. Destas, 35 estão localizadas na capital baiana e 173, no interior do Estado. A Educação Integral alcança 37.322 estudantes em escolas estaduais de 149 municípios. Entre 2014 e 2021, foi registrado um avanço de 252% no número de unidades de ensino que oferecem esse modelo de educação, já que no primeiro ano de implantação havia 59 escolas nesta modalidade.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários