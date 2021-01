Governo entrega unidade de beneficiamento de mandioca e banana em Presidente Tancredo Neves

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), entrega, nesta quinta-feira (07), no município de Tancredo Neves, a Unidade de Beneficiamento de Mandioca e Banana da Comunidade da Moenda. A unidade foi requalificada, gerando emprego e renda para os agricultores familiares.

A entrega será feita pelo governador Rui Costa. Os investimentos, no valor de R$3.6 milhões, são do projeto Bahia Produtiva, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). A unidade é gerida pela Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan).

Também serão autorizados dois convênios com a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Tesoura e a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiar do Riachão do Meio (AAFARME), selecionadas no edital de qualificação de agroindústrias, gerando um investimento no valor de R$454.4 mil, que beneficiará diretamente 40 famílias.

