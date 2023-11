Governo estadual disponibiliza R$ 6 milhões em novo crédito do Mais Futuro

O valor da parcela referente ao mês de outubro do Mais Futuro entrou na conta dos estudantes beneficiados nesta sexta-feira (10). O novo crédito do programa do Governo do Estado envolve um valor da ordem de R$ 6 461.150 milhões, contemplando 10.172 alunos. O orçamento para o programa, em 2023, é de R$ 45 milhões e destes, até o momento, já foram investidos mais de R$ 35 milhões.



O Programa Mais Futuro dá acesso aos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uesb e Uefs), desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico.



Desde que foi criado, em 2017, o programa já beneficiou 24.450 universitários, a partir de um investimento do governo estadual de mais de R$ 222 milhões. Foto: Feijão Almeida GOVBA

