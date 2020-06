Governo prepara testagem de Covid-19 em estudantes, professores e funcionários de Ipiaú e mais duas cidades

O Governo da Bahia inicia uma nova etapa de ações para a prevenção e combate ao Coronavírus no Estado, com a testagem de 4.667 estudantes, professores e funcionários das escolas estaduais nos municípios de Ipiaú, Uruçuca e Itajuípe. Toda a logística para a aplicação dos testes começou a ser definida no sábado (20), com reuniões de alinhamento das equipes envolvidas. A ação será executada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SEC) e prefeituras, por meio das secretarias Municipais de Saúde.

Os testes serão realizados de quinta-feira (25) a terça-feira (30), das 8h às 19h, com exceção do sábado (27), que será das 8h às 13h. No domingo (28) será realizada a busca ativa em comunidades rurais, a exemplo do Córrego de Pedras, em Ipiaú. As aplicações serão nas seguintes unidades de ensino da rede estadual: Colégio Estadual de Ipiaú, Complexo Integrado de Educação, além do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI), em Ipiaú; no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro; em Uruçuca; e no Colégio Estadual de Serra Grande, em Serra Grande. Em Itajuípe, a testagem será nos Colégios Polivalente e Estadual Luiz Viana Filho. Informações e Foto: Assessoria de Comunicação GOV BA

