Governo realiza nova reunião com a APLB sobre as aulas semipresenciais na rede estadual de ensino

O Governo do Estado, através das secretarias de Relações Institucionais (SERIN) e da Educação (SEC), promoveu, na quarta-feira (11), mais uma reunião com representantes da APLB Sindicato, na sede da SERIN. O encontro presencial contou com a participação dos secretários Luiz Caetano e Jerônimo Rodrigues. O ensino híbrido, com total participação dos professores nas salas de aula, foi o principal ponto do encontro.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou que as aulas semipresenciais acontecem em um momento favorável, de queda nos indicadores da Covid-19 na Bahia e enfatizou o avanço da vacinação para a população, bem como para os educadores e trabalhadores da Educação. Lembrou que 100% dos profissionais da Educação na ativa e acima de 18 anos já podem ser vacinados. E ressaltou o rigor nos protocolos de biossegurança nas escolas. O presidente da APLB, Rui Oliveira, falou sobre a segunda dose da vacina como critério para que todos os professores compareçam às escolas para dar aulas. As aulas semipresenciais começaram no dia 26 de julho para os estudantes do Ensino Médio e na segunda-feira (9) para estudantes do Ensino Fundamental.

