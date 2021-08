Governo vai nomear 73 novos servidores aprovados em concurso público para rede estadual de ensino

O Governo do Estado publica, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27), a nomeação de 73 novos profissionais para a rede estadual de ensino – entre 60 professores e 13 coordenadores pedagógicos, todos aprovados em concurso público (Edital Saeb/02/2017). Os decretos vão nomear professores e coordenadores padrão P – grau III, para o quadro de pessoal da Secretaria da Educação (SEC). Os nomeados poderão tomar posse imediatamente: o grupo precisa comparecer à sede da SEC, na capital, ou ao Núcleo Territorial de Ensino (NTE) de acordo com o local onde vão atuar, no prazo máximo de 30 dias.

Com este quantitativo, o certame totaliza 2.690 docentes e 665 coordenadores nomeados. Lançado em 2017, o concurso público terá professores e coordenadores pedagógicos atuando em Salvador e outros 26 municípios, nas disciplinas de Biologia, Física, Geografia, Filosofia, História, Inglês, Português, Matemática, Sociologia, Arte e Educação física.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários