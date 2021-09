GRATIDÃO: Jovem Jequieense agradece a Secretaria de Saúde de Apuarema e a centenas de pessoas que a ajudaram a fazer exames Pré-Operatório

A Jequieense Juscilene Andrade veio até a redação do Jequié urgente, para agradecer o apoio que teve da Secretaria de Saúde do Município de Apuarema, e a ajuda de centenas de pessoas que mobilizaram as redes sociais em Jequié, para arrecadar a quantia de 8.800 (Oito Mil e Oitocentos Reais), para que a mesma realizasse dois exames na cidade de Vitória da Conquista. A jovem disse, que os dois exames foram realizados e agora espera para viajar para a capital do estado próximo dia 14 de Setembro, para que o médico olhe os exames e realize a cirurgia no pâncreas da jovem, que foi diagnosticada com um Tumor. Ela sente bastantes dores, e tem que ir ao HGPV com frequência para ser medicada. Juscilene é mais de um garotinho de 09 meses, e uma garotinha de 05 anos. Vamos continuar acompanhando o caso da jovem, e desejos saúde e que essa cirurgia seja feita o mais rápido possível.

