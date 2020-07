Grave acidente com ambulância de Jequié na BR 116 deixa feridos

Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Jequié envolveu-se em um acidente na BR-116, na manhã quarta terça-feira (22), no trecho do município de Santo Estêvão. Segundo informações do Blog Marcos Frahm, o veículo trafegava no sentido Feira de Santana, se deslocava a Salvador e acabou colidindo com um caminhão-caçamba. O condutor alega que a neblina na estrada atrapalhava a visibilidade por volta das 04h30 e disse ainda que o caminhão estava transitando lentamente quando houve a colisão.

Com o impacto, a passageira identificada como Ana Lúcia, diretora da Associação dos Deficientes Físicos de Jequié e integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência sofreu ferimentos, sendo socorrida e encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde segue internada na unidade hospitalar. Informações e Fotos: Blog Marcos Frahm

