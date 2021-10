Grave acidente com caminhão deixa um morto e feridos são levados para o Hospital Prado Valadares

Um grave acidente aconteceu na manhã de hoje (28), na BA-12 entre a cidade de Ibirataia e o Distrito de Algodão. Segundo informações do Site Giro Ipiaú, um caminhão de uma empresa que presta serviços para a Coelba, acabou capotando na rodovia. O motorista do veículo, identificado pelo pré nome de Agnaldo, ficou preso as ferragens e foi socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Um passageiro de nome Henrique Andrade de 36 anos, ficou preso as ferragens e não resistiu e acabou falecendo no local. Os outros ocupantes do veículo ficaram feridos e também foram socorridos. Fotos: Site Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários