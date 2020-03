Grave acidente com motocicleta deixa duas pessoas mortas

Um acidente envolvendo uma moto Bros e um carro modelo Pálio, na BA-650, na noite desse domingo (01/03), deixou dois homens mortos. O acidente aconteceu nas imediações do acesso à cidade de Aiquara, na rodovia Ipiaú/Itagibá. As vítimas fatais foram identificadas como Givanildo Santos Andrade, 42, conhecido como Nildo, e Uemisson Brandão Santos, 30. Os dois estavam na motocicleta que colidiu na lateral do automóvel. Eles retornavam de Itagibá quando o veículo colidiu com o carro que trafegava no sentido contrário. Os dois homens mortos moravam na Serra Verde e na Aldeia, zona rural de Itagibá.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar os corpos para o IML de Jequié. A causa do acidente será investigada pelas autoridades competentes. Informações: Giro Ipiaú

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários