Grave acidente deixa 03 pessoas feridas na BR 330

Um grave acidente na ‘curva do curandeiro’, na BR-330, na saída de Camamuzinho, distrito de Ibirapitanga, deixou 03 pessoas feridas na noite desta quinta-feira (04). Ficaram feridos um mecânico identificado até o momento apenas pelo prenome de Klebson, mais conhecido com Kel, sua esposa e sua filha, uma adolescente de cerca de 16 anos. Conforme informou a Polícia Militar a partir de informações colhidas no local, um veículo Palio Weekendi que presta serviço à Chesf seguia sentido a Ubatã quando um caminhão que iria logo à frente teria freado bruscamente. Para não se chocar no fundo do caminhão, o motorista teria jogado o carro para a contramão e acabou colidindo frontalmente numa Strada que seguia sentido BR-101.

Com a colisão, mãe e filha chegaram a ficar, ainda de acordo com a PM, presas às ferragens e acabaram sendo liberadas com o auxílio de populares. Os três ocupantes da pick-up foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. O trio reclamava de fortes dores no corpo e havia risco de fratura em pelo menos um dos feridos. Conforme informação da Direção da Unidade Hospitalar ubatense, o trio, apesar de lúcido, foi transferido para o Hospital de Base, em Itabuna. O condutor do Palio Weekend não sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve no local, orientou o tráfego dos veículos e registrou a ocorrência. Informações: Ubatã Notícias

