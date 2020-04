Grave acidente deixa duas pessoas feridas na BR 330

Dois veículos colidiram na BR-330, próximo à Usina de Funil, na tarde de ontem domingo (12), à cerca de 7km do município de Ubatã. Segundo informações colhidas pelo repórter Garcia Jr no local do acidente, um veículo Corsa, licença de Paulista, Pernambuco, seguia sentido BR-101 quando resolveu fazer a conversão em cima da rodovia para retornar a Ubatã e acabou sendo atingido pelo Gol que seguia logo atrás. Os veículos ficaram com a parte frontal parcialmente destruídas. O condutor do Corsa, que é ubatense, sofreu ferimentos e foi levado – consciente – ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Já os dois ocupantes do Gol sofreram apenas escoriações leves. Guarnições da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Ubatã estiveram no local e auxiliaram as vítimas e a organização do tráfego. Segundo o condutor do Gol, o proprietário do Corsa garantiu que arcaria com os prejuízos ocasionados pela colisão. Informações e Foto: Garcia Jr Ubatã Notícias.

