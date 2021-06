Grave acidente deixa duas pessoas mortas na BR 330 chegada de Jequié

Um grave acidente aconteceu no início da noite de hoje (04), na BR 330, envolvendo um veículo VW Fox e um caminhão Baú. Dentro do veículo de passeio duas pessoas não resistiram e morreram no acidente, já o motorista do caminhão saiu ileso. Ainda não se sabe os motivos do acidente, com a chuva fina que cai em toda região, possivelmente o motorista de um dos veículos, podem ter perdido o controle na pista molhada. O IML de Jequié já está se deslocando para o local, onde a PRF já se encontra organizando o trânsito. Até o momento as vítimas não foram identificadas.

