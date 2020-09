Grave acidente deixa jovem morto na Fazenda Velha em Jequié

Um jovem de nome Ricardo, mais conhecido como cocô, estava trafegando com uma motocicleta Honda XRE de cor Vermelha, quando acabou colidindo em um veículo e acabou morrendo no local. O IML de Jequié, foi acionado e recolheu o corpo do jovem. A polícia vai investigar e saber o motivo que causou o acidente com a vítima fatal.

