Grave acidente deixa motorista de caminhão morto na BA-026 em Pé de Serra

Na madrugada de ontem (27), um grave acidente na BA-026, Pé de Serra, deixou uma pessoa ferida e um morto. Segundo informações, um dos caminhões envolvidos no acidente, teria invadido a pista contrária e colidido com o outro veículo. No acidente, o motorista do caminhão que transportava laranjas e era natural da cidade de Santo Antônio de Jesus, identificado como Gilson Ferreira Vasconcelos, faleceu preso as ferragens.

O 8º GBM, em Jequié, enviou uma equipe para o local para auxiliar na retirada das vítimas das ferragens. Uma equipe do Instituto Médico Legal, encaminhou o corpo da vítima fatal para necropsia e posteriormente foi liberado para os seus familiares. O trânsito ficou lento no local e os motoristas que passavam pela serra, se assustavam com a força do impacto que deixou um veículo totalmente destruído.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários