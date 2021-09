Grave acidente deixa motorista ferido na Avenida Landulfo Caribé, centro de Jequié

Um grave acidente no início da tarde de hoje (27), deixou o motorista ferido na Avenida Landulfo Caribé. As causas do acidente ainda vão ser apuradas, a colisão foi tão violenta, que o motociclista foi arremessado e bateu contra um poste de energia elétrica. Uma unidade do SAMU foi acionada e conduziu a vítima para a emergência do HGPV, com fraturas e escoriações pelo corpo. O motorista do veículo não se feriu.

Comentários no Facebook:

Comentários