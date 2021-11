Grave acidente deixa mulher morta e homem ferido em Lafaiete Coutinho

Na tarde de ontem (14), acontecia uma cavalgada na cidade de Lafaiete Coutinho. Já no final do evento um motociclista acabou colidindo em um cavalo. Na colisão, o homem ficou ferido e foi socorrido por uma unidade do SAMU até o Hospital Geral Prado Valadares. A esposa do condutor identificada como ROSINEIA NUNES NOVAES, morreu na hora. Seu corpo foi levado para o IML de Jequié, onde vai passar por necropsia e será liberado para familiares na manhã de hoje (15). O casal é bastante querido na cidade de Lafaiete Coutinho, e a cidade está em luto.

