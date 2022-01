Grave acidente deixa um morto na BR 116 próximo ao Entroncamento de Jaguaquara

No início da manhã de ontem (19), um acidente foi registrado a altura do KM 661, BR 116, próximo ao entroncamento de Jaguaquara deixou uma pessoa morta e outras feridas. Segundo informações, um veículo Astra, placa policial ERG-7F64, acabou colidindo frontalmente em outro veículo. No acidente, morreu na hora o jovem LEANDRO SEMIÃO DE ANDRADE FERREIRA, DE APENAS 20 ANOS. Outras pessoas que estavam no mesmo veículo, foram socorridas ao Hospital Geral Prado Valadares em Jequié. A Policia Rodoviária Federal foi acionada e chegou ao local, juntamente com uma ambulância da Via Bahia.

