Grave acidente deixa uma pessoa morta e outras 04 feridas

No final da tarde de ontem (07), um grave acidente foi registrado na BR-420, próximo a cidade de Santa Inês. O motorista de um automóvel perdeu o controle do mesmo e acabou capotando. Dentro do carro estavam 05 pessoas. Uma delas acabou morrendo no local, as outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares aqui em Jequié.

