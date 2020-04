Grave acidente deixa uma pessoa morta na BR 116

Um acidente entre um carro, um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (24), na BR-116, trecho da cidade de Poções, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 7h50. Um carro invadiu a pista contrária, provocando uma batida e o tombamento de um caminhão, e a saída da pista de uma carreta. O motorista do carro, de identidade não revelada, foi retirado do carro com ferimentos graves. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho hospital. Informações e Foto: PRF

