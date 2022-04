Grave acidente entre motocicleta e veículo deixa uma pessoa morta na BR 330

Um motociclista de 72 anos morreu em um acidente no final da tarde de ontem (08), na BR-330, próximo a entrada da Fazenda Nova Coroa, trecho entre Barra do Rocha e Ipiaú. A motocicleta foi atingida na traseira por um automóvel da Prefeitura de Gongogi. Os dois veículos seguiam sentido Ipiaú quando ocorreu o acidente.

Após a colisão, o condutor da moto foi arremessado e caiu próximo a uma cerca, morrendo no local. O veículo de duas rodas ficou preso à frente do automóvel e foi empurrado por cerca de 100 metros. Segundo informações do site GIRO IPIAÚ, duas pessoas que estavam no carro da prefeitura chegaram a ser encaminhadas para o Hospital Geral de Ipiaú, mas sem gravidade. O motorista não foi encontrado no local.

O motociclista era morador da antiga Rua da Batateira, centro de Ipiaú, identificado como Altemir Nunes Souza, conhecido pelo apelido de “Temir”, e trabalhava vendendo medicamentos naturais em cidades vizinhas. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a remoção do corpo e encaminhar para o IML. A causa do acidente será investigada pela Polícia. Informações e Foto: Giro Ipiaú

