Grave acidente envolvendo duas motocicletas deixa homem ferido no centro de Jequié

Um grave acidente na manhã de hoje (14), no centro de Jequié, deixou uma pessoa com ferimentos graves. Segundo informações, duas motocicletas acabaram se chocando, entre a Praça Luis Viana com a Felix Gaspar. Não se sabe o que ocasionou a colisão. O motociclista que ficou com ferimentos graves, foi levado para a emergência do Hospital Prado Valadares, em Jequié. SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, juntamente com a Polícia Militar que prestou apoio na ocorrência. Foto: Redes Sociais

