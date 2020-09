Grave acidente envolvendo motocicleta e veículo deixa duas vítimas fatais

Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou os condutores dos veículos mortos na noite desta sexta-feira (25), na Rodovia BA-250, no trecho entre o Entroncamento de Jaguaquara e a cidade de Itiruçu.

O acidente ocorreu por volta das 19h, quando o automóvel VW/Golf verde de placa GWA-9517 se chocou com a moto Honda Titam vermelha de placa PJY-0741. Com o impacto da colisão, o condutor da moto não resistiu e foi a óbito no local. Ele foi identificado como Sérgio Oliveira Simplício, morador do povoado do Peixe, no município de Maracás, e segundo informações seguia para o trabalho, num posto de combustíveis às margens da BR-116, onde atuava como caixa.

O motorista do Golf, Lucas Silva Nascimento, morador do distrito Stela/Jaguaquara, também não resistiu e morreu preso às ferragens do veículo, que parou num barranco distante cerca de 50 metros do local da batida. No carro, estavam outras duas pessoas com a vítima, mas sofreram apenas escoriações. Uma mulher foi socorrida ao Hospital de Itiruçu.

Populares no local relatavam que o carro tentava uma ultrapassagem e que teria provocado o desastre, mas as causas serão apuradas pela Delegacia Territorial de Jaguaquara, para onde foram removidos os veículos envolvidos. Informações: Blog Marcos Frahm

