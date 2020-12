Grave acidente envolvendo motocicletas deixa o saldo de duas pessoas mortas na BR 330

Uma colisão frontal entre duas motocicletas, na noite de ontem (10), deixou duas pessoas mortas na BR-330, em Jitaúna. O acidente ocorreu próximo ao Parque do Vaqueiro no Bairro Primavera, por volta de 20hs. As vítimas morreram ainda no local. Não há informações sobre a causa do acidente. As vítimas foram Esdras Santos, 20 anos e Jonas Santana, 27 anos, moradores do Bairro Adelino Henrique de Santana, em Jitaúna. A PRF esteve no local em atendimento à ocorrência. O IML foi acionado para remoção dos corpos. Informações e Foto: Blog Jitaúna em Dia

