Grave acidente envolvendo veículo e caminhão na BR 330 deixa 08 feridos

Um acidente ocorrido por volta das 14h dessa quarta-feira (14), deixou 08 pessoas feridas, entre as vítimas, estão crianças. A informação é do jornalista Neilton Brito (Jitaúna em Dia). Segundo as informações, vítimas são de Jitaúna e estavam em um carro que colidiu na lateral de um caminhão boiadeiro.

O automóvel chegou a colidir no reservatório de combustível do caminhão, que acabou espalhando óleo diesel na pista. As vítimas estão sendo socorridas por ambulâncias do Samu e encaminhadas para o hospital da cidade e de Jequié. Ainda não foi divulgado o estado de saúde dos feridos. Informações e foto: Site Giro Ipiaú

