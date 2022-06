Grave acidente mata homem de Lafaiete Coutinho na BR 116 na Reta da Coalhada.

No início da noite desta quarta-feira (15), um grave acidente na Reta da Coalhada na BR 116, tirou a vida de um homem identificado com Edízio. Segundo informações apuradas pelo Jequié Urgente, o homem era residente na cidade de Lafaiete Coutinho e teria ido até um posto de combustíveis as margens da BR 116 para abastecer. Ao para no acostamento para fazer a conversão, um veículo acabou colidindo na traseira da motocicleta da vítima, que morreu no local. A Via Bahia foi ao local com uma Ambulância, mas, ao chegar a vítima já estava sem vida.

Uma triste coincidência, é que a motocicleta Honda de cor Vermelha pilotada pela vítima, foi a mesma motocicleta que se envolveu em um acidente na cidade de Lafaiete Coutinho, onde a garupa identificada a época como Rosineia da Silva Novaes, acabou morrendo em Novembro de 2021 Rosineia e a vítima de hoje eram cunhados. O corpo da vítima foi recolhido para o IML de Jequié, onde vai irá passar por necropsia e em seguida liberado aos seus familiares. A cidade de Lafaiete Coutinho está em Luto.