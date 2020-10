Grave acidente mata quatro pessoas na BR 101 próximo a cidade de Valença

Quatro pessoas morreram e uma ficou em estado grave durante batida entre uma caminhonete e uma carreta, na BR-101, altura de Valença, cidade do baixo sul da Bahia no dia de ontem (26). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso ocorreu no Km-297. Não há detalhes sobre as circunstâncias da batida. Por causa da situação, o trânsito ficou interditado no local durante toda a manhã e parte da tarde. A liberação ocorreu por volta de 17h10. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há informações sobre em qual dos veículos as vítimas estavam. Já a pessoa ferida foi socorrida e transferida para uma unidade de saúde. A PRF não soube informar para qual cidade a pessoa foi encaminhada. Informações: Giro Ipiaú

