Grave acidente na Avenida Franz Gedeon deixa duas pessoas gravemente feridas

Na noite de hoje (29), duas motocicletas acabaram colidindo frontalmente na Avenida Franz Gedeon. Segundo informações, umas das motocicletas, estava indo sentido Jequiezinho, centro da cidade, quando colidiu violentamente em outra motocicleta que estava no sentido contrário. Um senhor que estava em uma das motos foi socorrido em estado grave.

Uma unidade do SAMU e uma unidade do Corpo de Bombeiros, estiveram no local e socorreram as vítimas para a emergência do HGPV.

