Grave acidente na BA-026 próximo a Planaltino deixa uma pessoa morta e outra ferida

Na noite de ontem (26), um grave acidente envolvendo um caminhão de placa policial RCX1A26, deixou uma pessoa morta. Segundo informações, o carro era conduzido por Antônio Elias da Silva. Ele teria carregado o caminhão com mangas em Contendas do Sincorá e seguia com destino a cidade de Feira de Santana. Na curva da morte, próximo a Planaltino, ele teria perdido o controle do veículo e capotado. Seu corpo ficou preso as ferragens, uma outra pessoa ficou ferida e foi socorrida até o Hospital Geral Prado Valadares em Jequié. O Departamento de Polícia Técnica foi ao local e conduziu o corpo da vítima até o IML de Jequié. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Comentários no Facebook:

Comentários