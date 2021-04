Grave acidente na BR 101 deixa o saldo de 05 pessoas mortas

Cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo um carro de passeio, uma motocicleta, e dois caminhões, na manhã desta sexta-feira, na cidade de Eunápolis, sul baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu após um dos caminhões apresentar falha nos freios, no trecho da BR-101. Ainda conforme o órgão, na tentativa de desviar, o motociclista acabou batendo com um dos veículos envolvido do acidente.

Entre as vítimas, estão os quatro integrantes do carro de passeio, e o condutor da motocicleta. Nenhum dos envolvidos teve a identidade revelada. Os corpos foram encaminhados à sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis, onde passarão por perícia. Informações: A Tarde

