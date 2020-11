Grave acidente na BR 101 deixa um saldo de quatro pessoas mortas

Uma batida frontal entre dois carros deixou quatro pessoas mortas na manhã de ontem (17), na BR-101, trecho entre Itabuna e o trevo de Itajuípe, no sul da Bahia. Segundo familiares das vítimas, uma delas era cunhada do prefeito de Coaraci, Jadson Albano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um hospital. O acidente aconteceu por volta das 11h, no Km-497, e causou um congestionamento de mais de 2h nos dois sentidos da rodovia. Com o impacto do acidente, bastante óleo e combustível foram derramados em uma das pistas. Por causa disso, parte da via foi interditada e a PRF informou que só iria liberar o trânsito depois de uma limpeza para evitar outros acidentes. Ainda não há informações se a pista já foi liberada. O órgão informou que um dos veículos invadiu a contramão perto de uma lombada, o que pode ter provocado o acidente.

Durante o tempo do trabalho da perícia técnica e remoção dos veículos, chegaram ao local parentes das vítimas. Segundo os familiares, Luiz Estevão Meneses Neto, de 25 anos, e Ana Beatriz de Carvalho, de 23 anos, cunhada do prefeito de Coaraci, Jadson Albano, voltavam de Coaraci para Itabuna em um dos veículos e morreram no local.

No outro carro, que seguia de Itabuna para Itajuípe, estavam quatro pessoas. Conforme informações de familiares, Maria da Conceição, de 57 anos, e a mãe dela, Doralice Maria de Jesus, de 99 anos, viajavam no banco de trás e morreram no local. O motorista do carro e outro homem que seguia no banco de passageiro ficaram feridos e foram levados para o Hospital de Base, em Itabuna. Segundo a PRF, eles saíram do local conscientes e não aparentavam ferimentos graves. Informações: G1 Bahia

