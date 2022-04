Grave acidente na BR 116 deixa duas vítimas fatais

Na noite de ontem (10), um grave acidente na BR 116, região do Tatu, Entroncamento de Jaquaguara, deixou duas pessoas mortas. Um caminhão VW, bateu frontalmente com um veículo Fiat Pálio. Dentro do Palio estavam duas pessoas que morreram na hora. Os corpos foram identificados como ELÍZIO DE JESUS SANTOS E IVAN DA HORA SANROS. Peritos do IML de Jequié estiveram no local e fizeram a remoção dos corpos.

