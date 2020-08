Grave acidente na BR 116 deixa duas vítimas fatais

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (26), na BR-116, entre os municípios de Teofilândia e Serrinha.

O acidente envolveu um carro e dois caminhões. Entre as vítimas que morreram está a servidora aposentada Valdelice dos Santos Silva.

Ela trabalhava como fiscal na emergência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Segundo informações, Valdelice estava com o marido e o cunhado no veículo de passeio quando houve a colisão entre os três veículos. O cunhado estava no banco do carona e o marido, que está internado no HGCA, conduzia o veículo.

