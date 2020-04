Grave acidente na BR 116 deixa Jequieense morto

Um grave acidente ocorreu na tarde do ultimo sábado dia (04), na BR 116 perímetro urbano de Jequié. Segundo informações policiais, dua motocicletas se chocaram frontalmente e deixou o saldo de uma pessoa morta e outros dois feridos, que foram encaminhados a emergência do HGPV. A vítima fatal deste acidente, trata-se de Abelino Jardim Souza de 42 anos, que era residente no Bairro do Curral Novo.

