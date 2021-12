Grave acidente na BR 116 em Jequié, deixa uma pessoas morta e outras duas feridas.

Um grave acidente aconteceu na manhã de ontem (16), a altura do KM 666, na BR 116 próximo ao apoio rodoviário RS Silva, em Jequié. Segundo informações, um veículo de passeio acabou colidindo em uma carreta. Na colisão, um dos ocupantes do veículo de passeio, identificado como JOÃO COSTA FAGUNDES, morreu na hora. Os outros dois ocupantes foram socorrido até a emergência do HGPV em Jequié e permanecem em observação. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Só a perícia poderá informar as causas do acidente.

