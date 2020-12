grave acidente na BR 116 próximo a Jequié deixa um morto e outro gravemente ferido

O tombamento de uma carreta que transportava um carregamento de melão por volta das 05h20 desta sexta-feira (11) na BR-116 resultou na morte de uma pessoa e outra ficou ferida.

O acidente ocorreu na altura do KM 589 da rodovia, no trecho do trevo de acesso ao município de Santa Inês, nas proximidades da Base Operacional da Concessionária ViaBahia.

Conforme informações apuradas juntos a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo Blog Marcos Frahm, durante deslocamento de uma equipe de resgate que socorria às vítimas, o carona não resistiu e faleceu a caminho do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, para onde foi encaminhado o motorista do veículo em estado grave. Ainda não há informações sobre as causas do desastre. Informações: Blog Marcos Frahm

